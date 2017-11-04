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Русенборг третий раз подряд и 25-й в своей истории выиграл чемпионат Норвегии.

Русенборг досрочно стал чемпионом Норвегии, завоевав 25-й чемпионский титул в своей истории.

Ближайший преследователь Русенборга Мольде в матче 28-го тура дома проиграл Кристиансунну (0:1) и отстает от первого места на восемь очков за два тура до конца сезона. При этом у Русенборга еще есть матч в запасе.

Deilig å ta mesterskapet på Aker Stadion i år også 👌 Grattis til alle sammen! pic.twitter.com/dCdOGzz7Pz — Rosenborg Ballklub (@RBKfotball) November 4, 2017

Для команды Коре Ингебригтсена это уже третье чемпионство подряд.

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