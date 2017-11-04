Русенборг третий раз подряд и 25-й в своей истории выиграл чемпионат Норвегии.
Русенборг, rbk.no
04 ноября 2017, 22:28
Русенборг досрочно стал чемпионом Норвегии, завоевав 25-й чемпионский титул в своей истории.
Ближайший преследователь Русенборга Мольде в матче 28-го тура дома проиграл Кристиансунну (0:1) и отстает от первого места на восемь очков за два тура до конца сезона. При этом у Русенборга еще есть матч в запасе.
Для команды Коре Ингебригтсена это уже третье чемпионство подряд.
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