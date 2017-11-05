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Благодаря победе над Акжайыком (2:0) в заключительном туре чемпионата Казахстана Астана гарантировала себе чемпионство.

В решающем матче сезона Астана на своем поле обыграла Акжайык — 2:0. Дублем в этой игре отметился Жуниор Кабананга.

Благодаря этой виктории Астана в четвертый рад подряд стала чемпионом Казахстана.

Второе место при отставании всего в одно очко занял Кайрат, а третье — Ордабасы. Отметим, что в предыдущем туре Астана у себя дома без шансов проиграла Кайрату — 0:2.

По итогам сезона Премьер-Лигу Казахстана покинули Тараз, Окжетпес, а третью команду определят стыковые матчи.

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