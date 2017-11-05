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Состоявшиеся на неделе игры 5-го тура подвели черту под первым кругом текущего сезона Студенческой лиги Украины.

Чемпионат продолжается и уже на ближайший вторник, 7 ноября, запланирован очередной игровой день в чемпионате. Пока же отметим самые интересные события в тех матчах, которые прошли в минувший мид-уик.

Пожалуй, самая неожиданная ситуация сложилась вокруг встречи Конференции Запад между командой ЛДУФК и ФК Тернополь-Педуниверситет. Действующий чемпион не прибыл во Львов в назначенный день, и выносить решение по несостоявшемуся матчу пришлось Комитету по проведению соревнований. Вердикт был суровый, но справедливый: засчитать гостям из Тернополя техническое поражение (0:3). Таким образом, в календаре игр ФК Тернополь-Педуниверситет появилось уже два поражения после феерической победы над ФК Университет (7:2).

Однако поводов для беспокойства в команде Василия Ивегеша быть не должно. На первом этапе тернопольчанам предстоит провести еще 5 игр, в которых будут разыгрываться 15 очков. В общем, шансов на продолжение борьбы за выход в плей-офф более чем достаточно. Что касается команды Львовского государственного университета физической культуры, то она остается единственной в западной Конференции, которая еще не проигрывала. Отметим, что три игры первого круга, которые по разным причинам были подвержены переносам, еще ждут своего времени. Именно поэтому о какой-либо целостности данных в таблице говорить пока еще рано.

В Конференции Центр-Юг ситуация менее запутанная. Здесь в программе первого круга не состоялась только одна игра из 15 запланированных. По предварительной договоренности, встреча киевского СК КНТЭУ-Меркурий и одесского ФК Юнга-Морская академия пройдет в резервный день – 15 ноября.

В рамках же сыгранного тура основное внимание было приковано к поединку в Сумах, где встречались команды, еще не познавшие горечи поражения. Студенты Сумского государственного университета в качестве лидера группы принимали спортивный клуб Меркурий, представляющий Киевский национальный торгово-экономический университет. В этом матче ожидался бой примерно равных соперников, поэтому итоговые 1:1 никого не удивили. Оба гола были забиты до перерыва. Сначала после навесной передачи отличился Владислав Трусский, благодаря голу которого гости вышли вперед. Но не прошло и десяти минут, как счет стал равным. Выход один на один с голкипером киевлян реализовал Владислав Зрибняк. Во втором тайме результат матча мог измениться в любую из сторон. Но Сергею Бабынину и Максиму Мысловскому с одной стороны и Артему Марченко и Владиславу Трусскому – с другой, отметиться голом не судилось.

Продолжает удивлять и другой дебютант Студенческой лиги, который также представляет Сумы. Команда Альянс-СНАУ одержала уже третью победу в чемпионате. На этот раз подопечные Александра Химченко добились успеха в Запорожье, где переиграли аутсайдера Конференции. Решающую роль в победе аграриев сыграл капитан Никита Воронцов. Именно он при счете 2:1 в пользу хозяев поля дважды расписался в воротах соперника, добыв за несколько минут до конца матча важнейшую победу над студентами Классического частного университета. А вот запорожцам откровенно не везет в этом сезоне. К примеру, в двух последних матчах команда Владимира Светличного вела в счете, но упускала возможность взять очки в самой концовке игр.

Еще одна встреча тура собрала двух старожилов. В Ирпене команда Киевского национального университета технологий и дизайна (Легпром) принимала студентов из Одесской морской академии. Турнирное положение обязывало обе команды играть исключительно на победу, поэтому первый тайм получился упорным с равными шансами на успех. Однако незадолго до перерыва хозяевам поля все же удалось открыть счет. С передачи Сергея Мандровского дальнюю штангу замкнул Дмитрий Лебединский. А после перерыва игра шла, как говорится, до гола. Раньше отличились легпромовцы, они и контролировали оставшуюся часть матча. Причем все три мяча в команде Константина Бабича провел Сергей Мандровский. В первом случае капитан Легпрома реализовал выход один на один, во втором сыграл на опережение после прострела, а в третьем замкнул головой навес с фланга. Итог для Юнги неутешительный – 0:4, однако с результатом на табло не поспоришь.

Следующий тур в Студенческой лиге состоится уже в ближайший вторник. На 7 ноября запланированы все пять встреч шестого игрового дня.

5 тур

Конференция Запад

ЛГУФК (Львов) – ФК Тернополь-Педуниверситет – 3:0 (т.в.)

ФК Кременец-Академия – ФК Университет (Черновцы) – 3:1

Голы: Кривобедрый, 45+2, с пенальти (1:0). Мелконян, 74, в свои ворота (2:0). Шишигин, 89 (2:1). Галадей, 90+2 (3:1).

ФК Кременец-Академия: Маркив, Антосюк, Николайчук, Сайчук, Щербатюк, Ан-й Понедельник, Ал-р Понедельник (Федорук, 86), Кривобедрый, Штибель (Томич, 61), М.Корзун (Старушкевич, 77), Галадей. Главный тренер: Анатолий Антонюк

ФК Университет: Магис, Генык, Стрельчук, Танасийчук, Молофей, Шишигин, Добровольский, Мелконян, Момот (Дмитерко, 69), Олейник (Масикевич, 51), Королянчук (Коломиец, 77). Главный тренер: Николай Осадец

Предупреждения: Ан-й Понедельник (27), Кривобедрый (59), Щербатюк (65).

2 ноября. Кременец. Стадион Городской. 100 зрителей

М И В Н П мячи О 1 ЛГУФК (Львов) 3 2 1 0 6-1 7 2 ФК Кременец-Академия 4 2 1 1 6-5 7 3 ФК Тернополь-Педуниверситет 3 1 0 2 8-8 3 4 УГФСУ (Ирпень) 2 1 0 1 3-3 3 5 ФК Университет (Черновцы) 2 0 0 2 3-10 1

Конференция Центр-Юг

СумГУ (Сумы) – СК КНТЭУ-Меркурий (Киев) – 1:1

Голы: Трусский, 33 (0:1). Зрибняк, 39 (1:1).

СумГУ: Литвиненко, Дробоног, Прощенко, Белошниченко (Ковтонюк, 75), Бересток, Колесник (Жулин, 61), Зрибняк, Макаров, Куц (Зеленский, 43), Мисловский, Бабынин (Танчик, 77). Главный тренер: Сергей Песоцкий

СК КНТЭУ-Меркурий: Михеев, Зубленко, Салтанов, Тверезенко, Блазунь, Правук, Шафаренко, Марченко (Скрипник, 88), Нехта (Гаврилюк, 71), Безпалый, Трусский. Главный тренер: Алексей Яценко

Предупреждения: Белошниченко (35), Прощенко (90+2) – Салтанов (37), Правук (43), Зубленко (73).

2 ноября. Сумы. Стадион СНАУ. 50 зрителей

КЧУ-Спартак (Запорожье) – Альянс-СНАУ (Сумы) – 2:3

Голы: Старинский, 6 (0:1). Козлов, 55 (1:1). Мартыненко, 70 (2:1). Воронцов, 83 (2:2). Воронцов, 88 (2:3).

КЧУ-Спартак: Марич, Козлов, Швыденко, Коростылев, Горюненко, Мартыненко, Диленко (Дудкевич, 80), Палей, Сухаревский, Хвостенко, Витер. Главный тренер: Владимир Светличный

Альянс-СНАУ: Кваме, Френк (Лободенко, 60), Старинский, Б.Швец, Стрельченко, Белоненко, Воронцов (Пацюк, 89), Побежко (Нимо, 73), Мостовой, Сталлоне (Панасенко, 46), Федченко. Главный тренер: Александр Химченко

Предупреждения: Мартыненко (24), Сухаревский (85), Козлов (87), Хвостенко (90) – Панасенко (76).

2 ноября. Запорожье. Стадион Титан. 50 зрителей

Легпром-КНУТД (Киев) – ФК Юнга-Морская академия (Одесса) – 4:0

Голы: Лебединский, 38 (1:0). Мандровский, 63 (2:0). Мандровский, 68 (3:0). Мандровский, 86 (4:0).

Легпром-КНУТД: Дигтяр (Самсоненко, 83), Лебединский (Нираз, 88), Яременко, Лозинский (Горбунов, 46), Криворучко (Пугач, 46), Диденко (Руденко, 78), Мацапула (Пилипенко, 83), Строкань, Калюжин, Джикиа (Каталов, 73), Мандровский. Тренеры: Константин Бабич, Сергей Черновский.

ФК Юнга-Морская академия: Макарчук, Коротинский (Ноздрин, 70), Непомнящий, Шанин, Катеринчук, Новиков (Мавров, 78), Фролов, Шепелюк (Гончаров, 64), Ерко (Ирха, 63), Поляков (Дулевич, 75), Чернобай. Главный тренер: Геннадий Силин

Предупреждения: Криворучко (34), Мандровский (68) – Новиков (54).

2 ноября. Ирпень. Стадион Чемпион. 20 зрителей