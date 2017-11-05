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Состоялся заключительный поединок чемпионата Швеции 2017 года.

Чемпион Швеции был известен уже за три тура до завершения чемпионата – им стал Мальме, набравший в итоге 64 балла и опередивший АИК на 7 очков. Бронза у Юргордена.

Соперник луганской Зари по Лиге Европы Эстерсунд завершил чемпионат лишь на пятом месте, которое не дает права выступать в еврокубках в следующем сезоне.

В последнем туре Эстерсунд сыграл в безголевую ничью против Йенчепинга.

Йенчепинг — Эстерсунд 0:0

Эстерсунд: Андерссон — Видгрен, Менса (Менса, 59), Папаянопулос, Соми (Петтерссон, 59) — Эдвардс, Фрицзон, Ваширу, Сема — Годдос, Хопкатт (Геро, 73).

Отметим, что последнее место в чемпионате, а с ним и вылет во второй дивизион, оформил клуб Эскильстуна, за который выступает экс-защитник Динамо Тайе Тайво.