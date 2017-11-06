Тяньцзинь Цюаньцзянь нашел нового главного тренера.
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06 ноября 2017, 10:29
Тяньцзинь Цюаньцзянь ранее остался без главного тренера, поскольку Фабио Каннаваро покинул клуб, чтобы продолжить карьеру в Гуанчжоу Эвергранд.
Официальный сайт Тяньцзинь сообщает, что новым тренером первой команды станет португальский специалистПаулу Соуза. Детали соглашения не сообщаются.
47-летний специалист последнее время работал в Фиорентине, которую покинул летом. Отметим, что он входил в число возможных сменщиком Винченцо Монтеллы в Милане.
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