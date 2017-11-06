Другое

Тяньцзинь Цюаньцзянь нашел нового главного тренера.

Тяньцзинь Цюаньцзянь ранее остался без главного тренера, поскольку Фабио Каннаваро покинул клуб, чтобы продолжить карьеру в Гуанчжоу Эвергранд.

Официальный сайт Тяньцзинь сообщает, что новым тренером первой команды станет португальский специалистПаулу Соуза. Детали соглашения не сообщаются.

47-летний специалист последнее время работал в Фиорентине, которую покинул летом. Отметим, что он входил в число возможных сменщиком Винченцо Монтеллы в Милане.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.