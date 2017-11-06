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На чемпионате мира 2018 сборная Колумбии сыграет в форме, которая напоминает игровой комплект 1990-го года.

Adidas представил новый домашний комплект формы сборной Колумбии, в которой те сыграют на чемпионате мира 2018.

Как и в случае с формами других сборных, комплект колумбийцев выполнен в ретро-стиле и напоминает форму, в которой они играли на ЧМ-1990.

Вот так выглядела форма сборной Колумбии на ЧМ-1990:

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