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Уволенный из Дженоа Иван Юрич может вернуться на родину — в Хайдук.

После поражения от Сампдории в генуэзском дерби, Дженоа уволила тренера Ивана Юрича, однако хорватский специалист в самое ближайшее время может вновь вернуться к работе, однако уже в Хайдуке.

В тот же день, когда Дженоа проиграла Сампдории, после которого Юрича на тренерском мостике сменил Давиде Баллардини, Хайдук в чемпионате Хорватии дома уступил явному аутсайдеру – Рудешу, после чего руководство клуба из Сплита отправило в отставку своего испанского тренера Жоана Каррильо.

Юрич, родившийся в Сплите, начал карьеру профессионального футболиста в Хайдуке в 1993 году, откуда спустя четыре года перебрался в Севилью.

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