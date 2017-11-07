Другое

Вингер киевлян не сможет принять участие в ближайших матчах из-за травмы.

Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко принял решение заменить травмированного Виктора Цыганкова на форварда кропивницкой Зирки Сергея Петрова. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Хавбек киевкого Динамо пропустит матчи против Англии (10-го ноября) и Шотландии (14-го ноября).

В текущем чемпионате УПЛ Петров сыграл 5 матчей, голов не забивал.

Главный тренер Александр Головко всего вызвал 24 футболиста для подготовки к предстоящим матчам. Отметим, что в сборную U-21 попали Александр Зинченко и Виктор Коваленко.