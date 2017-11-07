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Легендарный бразильский футболист Роналдо может занять одну из руководящих должностей в Коринтиансе.

Андрес Санчес планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Коринтинанса и в случае победы собирается вернуть в клуб легендарного Роналдо.

"Если я подам заявку и выиграю выборы, то Роналдо вернется в Коринтианс", — пообещал Санчес в интервью Estadao.

"Его точная должность будет определена позже, но, учитывая его способности, она будет высокопоставленной. Роналдо компетентен во всем, за что берется".

В составе Коринтианса 41-летний Роналдо выступал в период с 2009-го по 2011-й год, где и завершил свою игровую карьеру.

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