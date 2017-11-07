Бывший защитник Стандарда, Генка и Антверпена Денис Дазуль погиб в возрасте 34-х лет от удара молнии.
Денис Дазуль, lgfoot.be
07 ноября 2017, 23:31
Трагедия произошла в то время, как 34-летний Дазуль брал уроки серфинга на острове Бали. Он и его инструктор были убиты мгновенно.
"Они заканчивали тренировку и просто сидели на своих досках. Затем они оба упали с досок и погрузились в воду", — сказал свидетель.
Их доставили в больницу примерно через полчаса, но представитель местной полиции подтвердил, что они погибли на месте.
Паскаль Скиме, друг Дазуля, сказал: "Денис был чудесным человеком, который жил каждый день так, как будто он был последним. Он всегда улыбался и шутил. Очень хороший парень. На Бали он отдыхал вместе со своей девушкой. Это трагедия".
Его бывшие клубы Антверпен и Стандард выразили соболезнования в Твиттере:
Дазуль, который в свое время был капитаном сборной Бельгии U-18, также играл за Генк, Брегенц, Перуджу, Фоджу и Торрес Сассари, прежде чем в 2011-м году завершить карьеру и переехать вместе со своей девушкой в Австралию.