Болельщики отдали лидеру брестского Динамо наибольшее количество голосов.
Артем Милевский, фото: football.by
08 ноября 2017, 13:48
Украинский нападающий брестского Динамо Брест Артем Милевский был признан лучшим игроком команды по итогам октября.
Опрос, который проводился среди болельщиков на официальном сайте, закончился единоличным лидерством 32-летнего форварда. Он набрал 37,17% голосов.
В октябре Милевский сыграл за Динамо 3 матча и отдал 2 результативные передачи. В текущем сезоне на его счету уже 5 голов и 6 ассистов.
В ноябре Артем продолжил забивать за Динамо Брест. В матче с Неманом он записал на свой счет гол и ассист: