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Болельщики отдали лидеру брестского Динамо наибольшее количество голосов.

Украинский нападающий брестского Динамо Брест Артем Милевский был признан лучшим игроком команды по итогам октября.

Опрос, который проводился среди болельщиков на официальном сайте, закончился единоличным лидерством 32-летнего форварда. Он набрал 37,17% голосов.

В октябре Милевский сыграл за Динамо 3 матча и отдал 2 результативные передачи. В текущем сезоне на его счету уже 5 голов и 6 ассистов.

В ноябре Артем продолжил забивать за Динамо Брест. В матче с Неманом он записал на свой счет гол и ассист: