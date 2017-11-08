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Молодежная сборная Украины сыграет два матча отбора на чемпионат мира портив Англии (10 ноября) и Шотландии (14 ноября).

Правый защитик каменской Стали Александр Тымчик прокомментировал предстоящие матчи молодежной сборной Украины.

"Как всегда, мы прибыли в расположение молодежной сборной в хорошем настроении. Сейчас начинаем подготовку к первому поединку с Англией, надеемся на положительный итоговый результат. Мы уже успели провести небольшой сбор на прошлой неделе, который также был для нас полезен. Хотя он длился всего три дня, немаловажно, что мы провели контрольный матч против команды Оболонь-Бровар", — цитирует Тымчика официальный сайт Динамо.

"Что касается ближайших матчей, считаю, первая игра с Англией будет очень тяжелой, поскольку почти все их футболисты находятся на ведущих ролях в первых командах своих клубов. Пониманием, что на нас лежит огромная ответственность, и мы должны показать себя с лучшей стороны. Соперника еще детально не разбирали. Уверен, наш тренерский штаб укажет на сильные и слабые стороны соперника, скажет, кто с кем должен играть. Матч покажет, что станет залогом успеха для нашей сборной. Мы должны использовать наши козыри – быстрые фланги. У нас много скоростных игроков. Думаю, у нас все получится".

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