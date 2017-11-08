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Вангелис Маринакис признан невиновным в преступной деятельности.

Апелляционный суд Греции оправдал президента Олимпиакоса, который обвинялся в организации преступной группировки.

"Апелляционный суд единогласным решением признал Вангелиса Маринакиса невиновным в противоправной деятельности, — говорится в официальном заявлении Олимпиакоса. – Обвинения в мошенничестве, вымогательстве и организации взрывов с целью запугать противников признаны несостоятельными. Те завистники, которые ждали иного решения, просчитались".

Маринакис предложил провести досрочные выборы президента клуба, а до них решил сложить с себя свои обязанности, передав бразды правления вице-президенту и мэру Пирея.

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