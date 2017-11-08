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Полузащитник Челси Виллиан выведет сборную Бразилии на товарищеский матч против Японии с капитанской повязкой.

Главный тренер сборной Бразилии Тите подтвердил, что в товарищеском матче против Японии капитаном его национальной команды будет Виллиан.

Отметим, что полузащитник Челси будет уже 14-м игроком, который выйдет на поле с капитанской повязкой после назначения Тите в сентябре 2016-го года.

Под руководством Тите Виллиан провел 13 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

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