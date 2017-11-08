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Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат подтвердил, что он покинет свою должность после товарищеского матча против Румынии.

Дик Адвокат покинет пост главного тренера сборной Нидерландов после товарищеских матчей против Шотландии (9 ноября) и Румынии (11 ноября).

"Это мои последние два матча, после чего я покину сборную Нидерландов", — цитирует Адвоката Fox Sports.

Адвокат тренировал сборную Нидерландов с мая 2017-го года, заменив на этом посту Данни Блинда, когда "оранжевые" занимали четвертое место в своей отборочной группе ЧМ-2018, набрав семь очков после пяти матчей.

Под его руководством национальная команда выиграла четыре и проиграла один матч, не сумев пробиться на чемпионат мира.