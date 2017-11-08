Дик Адвокат покинет пост главного тренера сборной Нидерландов после товарищеских матчей против Шотландии (9 ноября) и Румынии (11 ноября).

"Это мои последние два матча, после чего я покину сборную Нидерландов", — цитирует Адвоката Fox Sports.

Адвокат тренировал сборную Нидерландов с мая 2017-го года, заменив на этом посту Данни Блинда, когда "оранжевые" занимали четвертое место в своей отборочной группе ЧМ-2018, набрав семь очков после пяти матчей.

Под его руководством национальная команда выиграла четыре и проиграла один матч, не сумев пробиться на чемпионат мира.