Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат подтвердил, что он покинет свою должность после товарищеского матча против Румынии.
Дик Адвокат, Getty Images
08 ноября 2017, 20:15
Дик Адвокат покинет пост главного тренера сборной Нидерландов после товарищеских матчей против Шотландии (9 ноября) и Румынии (11 ноября).
"Это мои последние два матча, после чего я покину сборную Нидерландов", — цитирует Адвоката Fox Sports.
Адвокат тренировал сборную Нидерландов с мая 2017-го года, заменив на этом посту Данни Блинда, когда "оранжевые" занимали четвертое место в своей отборочной группе ЧМ-2018, набрав семь очков после пяти матчей.
Под его руководством национальная команда выиграла четыре и проиграла один матч, не сумев пробиться на чемпионат мира.