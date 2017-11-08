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Представляем вашему вниманию результат матча Исландия — Чехия (1:2).

Исландия – Чехия 1:2

Голы: Финнбогасон, 77 — Соучек, 19, Сикора, 65

Исландия: Рунарссон, Скуласон, Магнуссон (Сигурйонссон, 46), Херманнссон, Арнасон (Гисласон, 46), Гудмундссон (Бьярнасон, 46), Скуласон (Хоаннессон, 83), Бьярнасон (Траустасон, 60), Ингасон, Финнбогасон (Финнбогасон, 86), Кьяртанссон

Чехия: Вацлик, Новак, Сухи, Брабец, Челюстка, Копиц (Сикора, 62), Соучек, Гушбауэр (Фридек, 62), Барак (Фалта, 87), Янкто (Грубы, 87), Крменчик (Шурал, 46)

Предупреждения: Арнасон, Ингасон, Соучек.

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