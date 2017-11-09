Как сообщает topsport.bg, Росси может продолжить карьеру в Болгарии. 
По информации источника, в 30-летнем футболисте заинтересованы два болгарских клуба – Левски и софийский ЦСКА. 
Отметим, что в апреле этого года Росси в третий раз в карьере порвал крестообразные связки колена.

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