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Форвард Фалкирка Кевин О'Хара был дисквалифицирован на восемь матчей за издевки над полузащитником Данфермлина Дином Шилсом, который потерял глаз.

Полузащитник Данфермлина Дин Шилс перенес операцию по удалению правого глаза в 2006-м году.

32-летний североирландец, на счету которого 14 матчей за сборную, повредил глаз и потерял зрение еще в восьмилетнем возрасте. Это вызывало у него головные боли, поэтому врачи решили, что лучшим решением будет операция по его удалению.

Во время встречи Данфермлина с Фалкирком Шилс получил красную карточку за фол против Джо МакКи, после которого состоялась потасовка между игроками, во время которой находящийся на скамейке игрок Фалкирка Кевин О'Хара и оскорбил Шилса на тему потерянного глаза.

Рефери отметил этот инцидент в своем отчете, и в итоге Футбольная Ассоциация Шотландии приняла решение дисквалифицировать О’Хару на восемь матчей.

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