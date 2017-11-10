Другое

Невероятная развязка произошла в матче молодежных команд Катара и Ирана.

Катар и Иран (U-19) сошлись в поединке, победитель которого получал право сыграть на молодежном чемпионате мира следующим летом.

Игра завершилась вничью 1:1 и командам предстояло выяснить победителя в серии послематчевой пенальти.

Голкипер катарской сборной Мамдух отразил решающий пенальти и принялся радоваться, но его счастливые минуты прервал арбитр встречи, который показал ему вторую желтую карточку за ранний выход с линии и назначил повторное пробитие пенальти.

Мамдух со слезами на глазах отправился в подтрибунное помещение, а место в воротах занял полевой игрок. И сыграл в рамке он не хуже голкипера.

Удаление — на 7:48.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.