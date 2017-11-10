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Букмекеры считают Германию небольшим фаворитом в первом матче против Англии.

Англичане примут немцев в рамках товарищеского поединка.

Букмекеры считают небольшим фаворитом гостей — коэффициент на их победу чуть больше "двойки", тогда как виктория домашней команды может почти в четыре раза увеличить вашу сумму.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора bwin William Hill Bet365 PariMatch Победа Англии 3,6 3,4 3,7 3,6 Ничья 3,5 3.4 3,6 3,5 Победа Германии 2,05 2,1 2,1 2,1 Самый популярный счет (1:1) 6,75 6,8 6,5 6.8



Матч Англия — Германия начнется в 22:00 по киевскому времени.