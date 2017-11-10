Англичане примут немцев в рамках товарищеского поединка. 

Букмекеры считают небольшим фаворитом гостей — коэффициент на их победу чуть больше "двойки", тогда как виктория домашней команды может почти в четыре раза увеличить вашу сумму.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора

bwin

William Hill

Bet365

PariMatch

Победа Англии

3,6

 3,4 3,7 3,6

Ничья

3,5

 3.4 3,6 3,5

Победа Германии

2,05

 2,1 2,1 2,1

Самый популярный счет (1:1)

 6,75 6,8 6,5 6.8


Матч Англия — Германия начнется в 22:00 по киевскому времени. 

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