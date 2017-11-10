Букмекеры считают Германию небольшим фаворитом в первом матче против Англии.
ГАРЕТ САУТГЕЙТ, GETTY IMAGES
10 ноября 2017, 12:15
Англичане примут немцев в рамках товарищеского поединка.
Букмекеры считают небольшим фаворитом гостей — коэффициент на их победу чуть больше "двойки", тогда как виктория домашней команды может почти в четыре раза увеличить вашу сумму.
Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.
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Событие/Букмекерская контора
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bwin
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William Hill
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Bet365
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PariMatch
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Победа Англии
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3,6
|3,4
|3,7
|3,6
|
Ничья
|
3,5
|3.4
|3,6
|3,5
|
Победа Германии
|
2,05
|2,1
|2,1
|2,1
|
Самый популярный счет (1:1)
|6,75
|6,8
|6,5
|6.8
Матч Англия — Германия начнется в 22:00 по киевскому времени.
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