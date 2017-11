В товарищеском поединке между Японией и Бразилией счет был открыт уже на 10-й минуте матча, когда Неймар успешно реализовал пенальти.

Тем не менее, данного гола могло бы и не случиться, если бы не система VAR. С помощью нее было определено, что игрок японцев не по правилам сыграл против Фернандиньо, схватив бразильца руками во время подачи в штрафную площадь.

Neymar slots in penalty after VAR shows Japan player manhandling Fernandinho in penalty area #JPNBRA #BRAJAP pic.twitter.com/KE2Zxycjtk