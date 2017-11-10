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Нападающий Барселоны Лионель Месси рассказал о своем возвращении в национальную команды.

Пятикратный обладатель Золотого мяча объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины после поражения в финале Копа Америка от Чили в серии послематчевых пенальти.

Тем не менее, уже спустя два месяца Лионель вернулся в национальную команду, при этом возвращение далось ему нелегко с моральной точки зрения.

"Уйти из сборной Аргентины было решением, принятым сгоряча", — сказал Месси в интервью DIRECTV Sports.

"Мне было стыдно говорить, что я хочу вернуться".

"Мои партнеры по команде и главный тренер Эдгардо Бауса сделали все для того, чтобы я как можно легче пережил тот момент".

"Сейчас мне 30 лет и я наслаждаюсь футболом, как никогда. Во время игр за сборную я ощущаю себя совершенно иначе, нежели это было ранее".

"Я расслаблен, и когда меня критикуют, я воспринимаю все это не так остро", — подытожил Лео.

Напомним, что в завершающем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Месси своим хет-триком вывел аргентинцев на мундиаль.