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Стало известно, когда France Football объявит лучшего футболиста года в Европе.

Авторитетное французское издание France Football, определяющее лучшего футболиста года, выступающего в Европе, назовет лауреата на торжественной церемонии, которая пройдет 7 декабря.

Трофей вручается с 1956 года (первым лауреатом стал англичанин Стэнли Мэтьюз), и до 1995 года его мог получить только европейцы. В 1995 году регламент был изменен: теперь награду мог получить любой футболист, выступающий в Европе, и первым таковым стал либериец Джордж Веа.

С 2010 года France Football и ФИФА стали вручать объединенный приз "Золотой мяч ФИФА", однако это сотрудничество прекратилось после 2015 года, лауреатом которого стал Лионель Месси (Аргентина, Барселона), после чего вновь продолжили награждать каждый своих лауреатов.

Звание лучшего игрока 2017 года по версии ФИФА получил Криштиану Роналду (Португалия, Реал).

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