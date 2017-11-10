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Представитель Манчестер Юнайтед отправился на поединок между Исландией и Чехией в Рейкьявик, а матч проходил в Катаре…

Сборная Исландии, завоевав первую в своей истории путевку на чемпионат мира, привлекла внимание больших европейских клубов, которые просматривают в составе скандинавов потенциальных кандидатов для собственного усиления.

В этих целях скаут МЮ собирался посетить матч исландцев против сборной Чехии, однако по ошибке отправился в совершенно другую часть мира.

Представитель "красных дьяволов" вылетел в Рейкьявик, где обычно выступает команда Исландии, при этом поединок против чехов проводился в Катаре.

Приехав на стадион Лаугардалсвеллур, скаут застал там лишь пустые трибуны, а свою ошибку осознал только после звонка в Федерацию футбола Исландии.

Если бы представитель МЮ все же попал на матч, он бы увидел победу Чехии со счетом 2:1. Единственный мяч в составе исландцев забил 31-летний Кьяртен Финбогассон.