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Полузащитник Хапоэля Беэр-Шева Эльянив Барда был на волоске от смерти.

На одной из тренировок израильского клуба случился страшный эпизод. После сильного удара мячом в грудь, сознание потерял капитан Эльянив Барда.

35-летний футболист семь минут провел без прощупывавшегося пульса. Спасла игрока моментальная реакция врачей клуба, а также скорое прибытие кареты скорой помощи.

Сердце смогли завести лишь с четвертого удара по приезде скорой помощи. Скорее всего, Барда завершит карьеру игрока.

"На данный момент, нет никакого физического вреда. Я чувствую себя хорошо", — рассказал футболист журналистам.