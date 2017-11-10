В матче Колумбия — Южная Корея случился неприятный инцидент.
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10 ноября 2017, 18:30
Сборные Колумбии и Южной Кореи в рамках подготовки к чемпионату мира провели товарищеский поединок. Победу в матче одержали азиаты 2:1.
Поединок запомнился потасовкой, во время которой полузащитник колумбийцев Эдвин Кардона с помощью пальцев рук растянул глаза, имитируя разрез этих самых глаз у южнокорейцев.
В Южной Кореи этот инцидент посчитали расизмом.
Отметим, что главный тренер сборной Колумбии Хоче Пекерман не стал комментировать эпизод, заявив, что не видел его.