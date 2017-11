Сборные Колумбии и Южной Кореи в рамках подготовки к чемпионату мира провели товарищеский поединок. Победу в матче одержали азиаты 2:1.

Поединок запомнился потасовкой, во время которой полузащитник колумбийцев Эдвин Кардона с помощью пальцев рук растянул глаза, имитируя разрез этих самых глаз у южнокорейцев.

В Южной Кореи этот инцидент посчитали расизмом.

Edwin Cardona has caused outrage after making an alleged racist gesture during Colombia's clash against South Korea. 🇰🇷



(Courtesy of MBC) pic.twitter.com/8NhcthKOI1