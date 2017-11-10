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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сожалеет, что не узнал форварда питерцев Себастьяна Дриусси.

Накануне Месси в составе своей национальной команды прибыл в Москву, где 11 ноября состоится поединок между сборными Аргентины и России.

Пользуясь возможностью, отель, в котором проживают "альбиселесте", посетил нападающий Зенита Себастьян Дриусси, который хотел пообщаться с Лионелем Месси и сделать фото со своим партнером по сборной.

Лишь после того, как Дриусси опубликовал снимок в Instagram, капитан сборной Аргентины понял, что с ним фотографировался не фанат, а его коллега, после чего решил принести извинения Себастьяну.

"Я чувствую себя скверно из-за того, что не узнал в нем футболиста, ведь на самом деле я знаю его. Я знаю, кто такой Дриусси", — заявил Месси.

"Когда он попросил меня сфотографироваться, я подумал, что это один из болельщиков, которые часто подходят ко мне".

"Увидев фотографию в Instagram, я извинился перед ним. Мы уже обменивались сообщениями ранее и у нас общий тату-мастер", — сказал Лео.

Ранее Месси рассказал о том, что ему было стыдно говорить о желании вернуться в сборную.