Представляем видеообзор товарищеского матча между сборными Бельгии и Мексики.
На брюссельском Стад Руа Бодуэн состоялся товарищеский поединок сборных Бельгии и Мексики.
Бельгийцы дважды вели в счете, но в конечном итоге им пришлось отыгрываться, чтобы свести поединок хотя бы к ничьей.
Бельгия – Мексика 3:3
Голы: Азар, 17, Лукаку, 55, 70 — Гуардадо, 38 (с пенальти), Лосано, 56, 60.
Бельгия: Куртуа — Боята, Симан, Вермален — Менье, Витцель, де Брюйне (Мертенс, 46), Тилеманс (Дембеле, 46), Шадли — Азар (Азар, 85), Лукаку (Ориги, 88).
Мексика: Очоа — Сальседо, Араухо, Морено, Лайюн — Эррера, Рейес (Альварес, 59; Дос Сантос, 89), Гуардадо (Дамм, 70) — Лосано (Акино, 90), Эрнандес (Хименес, 51), Вела (дос Сантос, 59).
Предупреждения: Симан — Рейес.