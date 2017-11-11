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Представляем видеообзор товарищеского матча между сборными Бельгии и Мексики.

На брюссельском Стад Руа Бодуэн состоялся товарищеский поединок сборных Бельгии и Мексики.

Бельгийцы дважды вели в счете, но в конечном итоге им пришлось отыгрываться, чтобы свести поединок хотя бы к ничьей.

Бельгия – Мексика 3:3

Голы: Азар, 17, Лукаку, 55, 70 — Гуардадо, 38 (с пенальти), Лосано, 56, 60.

Бельгия: Куртуа — Боята, Симан, Вермален — Менье, Витцель, де Брюйне (Мертенс, 46), Тилеманс (Дембеле, 46), Шадли — Азар (Азар, 85), Лукаку (Ориги, 88).

Мексика: Очоа — Сальседо, Араухо, Морено, Лайюн — Эррера, Рейес (Альварес, 59; Дос Сантос, 89), Гуардадо (Дамм, 70) — Лосано (Акино, 90), Эрнандес (Хименес, 51), Вела (дос Сантос, 59).

Предупреждения: Симан — Рейес.