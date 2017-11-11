Нападающий сборной Франции Оливье Жиру выразил поддержку своему бывшему партнеру по сборной Патрису Эвра.
Патрис Эвра, Оливье Жиру и Антуан Гризманн, Getty Images
11 ноября 2017, 15:25
Накануне Эвра получил от УЕФА дисквалификацию до конца еврокубкового сезона за удар болельщика ногой во время поединка между Марселем и Виторией 2 ноября (0:1).
Помимо этого, Олимпик принял решение досрочно разорвать контракт с Патрисом, оставив 36-летнего игрока без клуба.
В данной ситуации поддержать Эвра решился его бывший партнер по сборной Франции Оливье Жиру.
"Надеюсь, Патрис справится со всем этим и сможет вернуться в футбол", — сказал Олиьве.
"Я уже написал ему сообщение со словами поддержки. Мы отыграли вместе в сборной Франции пять лет, и он всегда был лидером команды".
"Сложно оценивать его поступок, это было где-то на уровне инстинктов, все произошло на эмоциях. К тому же я вообще не понимаю, как болельщики могут находиться так близко к полю", — подытожил Жиру.
Во вчерашнем товарищеском поединке Жиру отметился голом в составе сборной Франции и помог ей одолеть команду Уэльса (2:0).