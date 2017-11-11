Другое

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру выразил поддержку своему бывшему партнеру по сборной Патрису Эвра.

Накануне Эвра получил от УЕФА дисквалификацию до конца еврокубкового сезона за удар болельщика ногой во время поединка между Марселем и Виторией 2 ноября (0:1).

Помимо этого, Олимпик принял решение досрочно разорвать контракт с Патрисом, оставив 36-летнего игрока без клуба.

В данной ситуации поддержать Эвра решился его бывший партнер по сборной Франции Оливье Жиру.

"Надеюсь, Патрис справится со всем этим и сможет вернуться в футбол", — сказал Олиьве.

"Я уже написал ему сообщение со словами поддержки. Мы отыграли вместе в сборной Франции пять лет, и он всегда был лидером команды".

"Сложно оценивать его поступок, это было где-то на уровне инстинктов, все произошло на эмоциях. К тому же я вообще не понимаю, как болельщики могут находиться так близко к полю", — подытожил Жиру.

Во вчерашнем товарищеском поединке Жиру отметился голом в составе сборной Франции и помог ей одолеть команду Уэльса (2:0).