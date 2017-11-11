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Представляем вашему вниманию результат матча Македония — Норвегия (2:0).

Македония – Норвегия 2:0

Гол: Пандев, 43, Маркоски, 90

Македония: Димитриевски, Зайков, Ристевски, Ристовски, Велкоски, Спировски, Барди, Алиоски, Трайковски (Хасани, 58), Пандев, Радески

Норвегия: Грютебуст, Свенссон, Вальсвик, Мелинг, Линнес (Дэли, 46), Хенриксен, Нордтвейт, Сельнэс, Эдегор, Серлот (Киркеволд, 46), Камара

Предупреждение: Камара.

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