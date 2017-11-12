Бывший главный тренер Тяньцзинь Цюаньцзянь Фабио Каннаваро был отмечен китайской Суперлигой.
twitter.com/fabiocannavaro
12 ноября 2017, 07:05
Обладатель Золотого мяча 2006 итальянец Фабио Каннаваро по итогам завершившегося чемпионата Китая признан лучшим тренером Суперлиги.
Под его руководством Тяньцзинь Цюаньцзянь сумел завершить сезон на 3-ем месте в турнирной таблице.
В борьбе за награду Каннаваро обошел наставника Гуанчжоу Фули Драгана Стойковича, а также тренера Гуйчжоу Чжичэн Грегорио Мансано.
Отметим, что по окончании сезона 44-летний специалист ушел из Тяньцзинь Цюаньцзянь в стан чемпионов Лиги Гуанчжоу Эвергранд.