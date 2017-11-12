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Бывший главный тренер Тяньцзинь Цюаньцзянь Фабио Каннаваро был отмечен китайской Суперлигой.

Обладатель Золотого мяча 2006 итальянец Фабио Каннаваро по итогам завершившегося чемпионата Китая признан лучшим тренером Суперлиги.

Под его руководством Тяньцзинь Цюаньцзянь сумел завершить сезон на 3-ем месте в турнирной таблице.

В борьбе за награду Каннаваро обошел наставника Гуанчжоу Фули Драгана Стойковича, а также тренера Гуйчжоу Чжичэн Грегорио Мансано.

Отметим, что по окончании сезона 44-летний специалист ушел из Тяньцзинь Цюаньцзянь в стан чемпионов Лиги Гуанчжоу Эвергранд.