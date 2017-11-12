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Состоялась церемония чествования лучших по итогам сезона в чемпионате Китая.

Лучшим футболистом года стал израильский легионер пятой команды чемпионата Ганчжоу Фули Эран Захави, который стал единственным игроком, сумевшим отметиться четырьмя мячами в одном матче сезона.

Не попал даже в символическую сборную чемпионата аргентинец Эзекиль Лавеси, отметившийся 35 баллами по системе гол+пас.

Игрок года: Эран Захави (Гуанчжоу Фули, Израиль)

Золотая бутса: Эран Захави (27 голов)

Золотая бутса (китайские игроки): Ву Лей (20 голов)

Лучший вратарь: Янь Цзюньлин (Шанхай СИПГ)

Молодой игрок года: Ху Цзинхан (Хенан)

Тренер года: Фабио Каннаваро

Команда года:

Янь Цзюньлин (Шанхай СИПГ) — Цзян Чжипэн (Гуанчжоу Фули), Фенг Сяотин (Гуанчжоу Эвергранд), Хуан Чженюй (Гуанчжоу Фули), Ван Шеньчао (Шанхай СИПГ) — Эран Захави (Гуанчжоу ФУЛИ, Израиль), Хао Цзюньминь (Шандонг Луненг), Ву Лей (Шанхай СИПГ), Рикардо Гуларт (Гуанчжоу Эвергранд, Бразилия) — Гао Линь (Гуанчжоу Эвергранд), Халк (Шанхай СИПГ)

Отметим, что в китайской Суперлиге действует лимит на легионеров — не более трех на поле