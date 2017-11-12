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Форвард соперников Зари по групповому этапу Лиги Европы берлинской Герты закончил выступления на международном уровне.

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Ведад Ибишевич подтвердил, что завершил международную карьеру.

"Я хочу подтвердить свои слова, сказанные перед матчем с Эстонией: если мы не выйдем на ЧМ-2018, это будет моя последняя игра. После того, как мы не сумели пройти на ЧМ, мне понадобилось немного больше времени, чтобы успокоиться, чтобы улеглись эмоции. Не хотел спешить с публичным выступлением", — передает слова Ибишевича sportsport.ba.

"Считаю, что и для меня это решение будет лучшим, и для команды, учитывая мой возраст. Теперь я буду самым ярым болельщиком сборной Боснии и Герцеговины", – сказал Ибишевич.

В сборной Ибишевич провел 10 лет, дебютировав в 2007 году. Он провел 82 матча, забил 28 мячей и отдал 4 голевых паса.