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Роналдиньо удалось сравнять дальним ударом сравнять счет в матче американских и европейских звезд.

Роналдиньо принял участие в благотворительном матче между "звездами Америки" и "звездами Европы". Среди других известных в прошлом футболистов играли Карлос Вальдеррама, Иван Саморано, Фернанду Мейра и Карлес Пуйоль.

"Американцы" проигрывали 0:1, но Роналдиньо великолепным дальним ударом счет сравнял.

Встреча завершилась 2:2, а в серии пенальти удачливые были звезды Америки – 5:4.

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