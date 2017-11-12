Роналдиньо удалось сравнять дальним ударом сравнять счет в матче американских и европейских звезд.
Роналдиньо, getty images
12 ноября 2017, 16:25
Роналдиньо принял участие в благотворительном матче между "звездами Америки" и "звездами Европы". Среди других известных в прошлом футболистов играли Карлос Вальдеррама, Иван Саморано, Фернанду Мейра и Карлес Пуйоль.
"Американцы" проигрывали 0:1, но Роналдиньо великолепным дальним ударом счет сравнял.
Встреча завершилась 2:2, а в серии пенальти удачливые были звезды Америки – 5:4.
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