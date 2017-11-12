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Защитник Арсенала Лоран Косельни продолжает бороться с травмой ахиллового сухожилия.

В нынешнем сезоне 32-летний бек страдает от проблем с ахиллом, принимая участие далеко не во всех поединках Арсенала и сборной Франции из-за болевых ощущений.

Лоран старается проводить не больше одного матча в неделю и находится под постоянным присмотром врачей.

Несмотря на все усилия, от выздоровления Косельни пока далек, и, по словам самого игрока, он не уверен, сможет ли выйти на поле в товарищеском поединке французов против Германии.

Матч Франции против немцев состоится 14 ноября.

В текущем розыгрыше АПЛ Лоран отыграл 8 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее Косельни заявил, что после чемпионата мира-2018 покинет сборную Франции.