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Форвард сборной Франции Оливье Жиру может пропустить матч с Германией.

После матча со сборной Уэльса (2:0), Оливье Жиру рассказал о своем повреждении.

На 71- минуте игры 31-летний француз отличился голом, после чего покинул поле спустя лишь две минуты.

"Это небольшая мышечная травма. Я наложил повязку и принял противовоспалительные средства. Что касается матча против сборной Германии, то сейчас ничего не могу сказать вам об этом", — сказал Жиру.

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