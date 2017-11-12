После матча со сборной Уэльса (2:0), Оливье Жиру рассказал о своем повреждении. 
На 71- минуте игры 31-летний француз отличился голом, после чего покинул поле спустя лишь две минуты. 
"Это небольшая мышечная травма. Я наложил повязку и принял противовоспалительные средства. Что касается матча против сборной Германии, то сейчас ничего не могу сказать вам об этом", — сказал Жиру. 
Матч Германия – Франция состоится во вторник, 14 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

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