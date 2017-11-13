Football.ua предлагает вашему вниманию коэффициенты букмекерских контор на матч сборных Англии и Бразилии.
СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ, GETTY IMAGES
13 ноября 2017, 14:10
Бразильцы приедут в гости к родоначальникам футбола.
Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.
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Событие/Букмекерская контора
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Bet365
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PariMatch
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Победа Италии
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4,6
|4
|4,2
|4,3
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Ничья
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3,6
|3,5
|3,75
|3,7
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Победа Швеции
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1,8
|1,8
|1,8
|1,82
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Самый популярный счет (1:1)
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7
|7
|7
|7,3
Поединок начнется завтра, 14 ноября, в 22:00 по киевскому времени.
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