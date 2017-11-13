Бразильцы приедут в гости к родоначальникам футбола. 

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора

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Победа Италии

4,6

 4 4,2 4,3

Ничья

3,6

 3,5 3,75 3,7

Победа Швеции

1,8

 1,8 1,8 1,82

Самый популярный счет (1:1)

7

 7 7 7,3


Поединок начнется завтра, 14 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

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