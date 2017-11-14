Проверить силу российской национальной сборной приедет сборная Испании.

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Поединок начнется завтра, 14 ноября, в 20:45 по киевскому времени.

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