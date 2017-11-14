Проверить силу российской национальной сборной приедет сборная Испании.

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Событие/Букмекерская контора

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Победа России

6,25

 7 8 6,6

Ничья

4,25

 4 4 4,3

Победа Испании

1,48

 1,5 1,44 1,5

Самый популярный счет (0:1)

6

 6 6 6


Поединок начнется завтра, 14 ноября, в 20:45 по киевскому времени.

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