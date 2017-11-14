Football.ua предлагает вашему вниманию коэффициенты букмекерских контор на матч сборных России и Испании.
ИСПАНЦЫ РАДУЮТСЯ ГОЛУ
14 ноября 2017, 11:00
Проверить силу российской национальной сборной приедет сборная Испании.
Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.
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Событие/Букмекерская контора
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bwin
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William Hill
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Bet365
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PariMatch
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Победа России
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6,25
|7
|8
|6,6
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Ничья
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4,25
|4
|4
|4,3
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Победа Испании
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1,48
|1,5
|1,44
|1,5
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Самый популярный счет (0:1)
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6
|6
|6
|6
Поединок начнется завтра, 14 ноября, в 20:45 по киевскому времени.
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