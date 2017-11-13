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Иуварийский нападающий Дидье Дрогба объявил, что он закончит свою игровую карьеру в следующем сезоне.

Экс-нападающий Челси и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба планирует завершить игровую карьеру в 2018-м году.

"Думаю, следующий сезон будет моим последним. В какой-то момент придется остановиться", — цитирует Дрогба RMC.

На данный момент Дрогба выступает в составе Финикс Райзинг, представителя второй по значимости лиги США и Канады USL. Кроме того он является совладельцем клуба и ранее сообщалось, что после завершения карьеры игрока он займет должность спортивного директора.

За Финикс Райзинг 39-летний нападающий забил девять голов и отдал три результативные передачи в 14 матчах.

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