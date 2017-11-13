Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне призвал главного тренера Роберто Мартинеса изменить тактику национальной команды на более атакующую.
Кевин де Брюйне, Getty Images
13 ноября 2017, 22:36
Кевин де Брюйне раскритиковал тактику главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса после ничейного матча против Мексики (3:3).
"Мексика была просто лучше в тактическом плане. Из-за их системы наши пятеро защитников были вынуждены сидеть глубоко, а в полузащите у них был количественный перевес", — заявил де Брюйне.
"Мы будем испытывать проблемы против таких команд как Мексика до тех пор, пока у нас не будет хорошей тактической системы. Очень жаль, что нам все еще не удалось найти решение".
"Мы играем в очень оборонительной системе, но в ней много атакующих игроков, которым нужен мяч. Из-за этого и возникают проблемы, как было с Мексикой. В этом матче мы очень мало владели мячом, играя в системе, которая нам не подходит".
"Но, в конечном счете, решает Мартинес. Я считаю, что тренер должен найти решения, чтобы мы могли избегать таких ситуаций в будущем".
В 10 официальных матчах под руководством Мартинеса сборная Бельгии одержала девять побед и один раз сыграла вничью, забив при этом 43 и пропустив шесть голов. Кроме того бельгийцы одержали одну победу, трижды сыграли вничью и один раз проиграли в товарищеских матчах (девять забито, 10 пропущено).
Бельгийцы продолжат подготовку к ЧМ-2018 товарищеским матчем против Японии, который состоится во вторник, 14 ноября.
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