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Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне призвал главного тренера Роберто Мартинеса изменить тактику национальной команды на более атакующую.

Кевин де Брюйне раскритиковал тактику главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса после ничейного матча против Мексики (3:3).

"Мексика была просто лучше в тактическом плане. Из-за их системы наши пятеро защитников были вынуждены сидеть глубоко, а в полузащите у них был количественный перевес", — заявил де Брюйне.

"Мы будем испытывать проблемы против таких команд как Мексика до тех пор, пока у нас не будет хорошей тактической системы. Очень жаль, что нам все еще не удалось найти решение".

"Мы играем в очень оборонительной системе, но в ней много атакующих игроков, которым нужен мяч. Из-за этого и возникают проблемы, как было с Мексикой. В этом матче мы очень мало владели мячом, играя в системе, которая нам не подходит".

"Но, в конечном счете, решает Мартинес. Я считаю, что тренер должен найти решения, чтобы мы могли избегать таких ситуаций в будущем".

В 10 официальных матчах под руководством Мартинеса сборная Бельгии одержала девять побед и один раз сыграла вничью, забив при этом 43 и пропустив шесть голов. Кроме того бельгийцы одержали одну победу, трижды сыграли вничью и один раз проиграли в товарищеских матчах (девять забито, 10 пропущено).

Бельгийцы продолжат подготовку к ЧМ-2018 товарищеским матчем против Японии, который состоится во вторник, 14 ноября.

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