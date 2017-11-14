Сборные Польши и Мексики провели товарищескую встречу.
Польша - Мексика, gett images
14 ноября 2017, 07:59
В матче против сборной Мексики свой дебют совершил защитник киевского Динамо Томаш Кендзера.
Польша – Мексика 0:1
Гол: Хименес, 13.
Польша: Щесны — Енджейчик (Вшолек, 46), Чонек, Ях — Кендзера, Линетти (Вольски, 62), Мончиньски, Рыбус (Кужава, 83) — Зелиньски, Макушевски (Блашчиковски, 76) — Шверчок (Стемпиньски, 71).
Мексика: Корона — Сальседо (Араухо, 46), Айяла (Монтес, 46), Морено (Вела, 63) — Лайюн, Рейес, Акино (Лосано, 46), Гальярдо — Гуардадо, Дос Сантос (Говеа, 74) — Хименес (Перальта, 46).