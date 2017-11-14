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Защитник Ворсклы Ардин Даллку впервые сыграл за сборную Косово.

Национальная сборная Косово в товарищеском поединке сумела обыграть команду Латвии со счетом 4:3.

В стартовом составе соперников сборной Украины в прошедшем отборе на чемпионат мира 2018 года вышел 23-летний центральный защитник полтавской Ворсклы Ардин Даллку.

Для Ардина этот матч стал первым в футболке сборной Косово. Ранее он четырежды попадал в заявку на матчи отбора на ЧМ, но на поле так и не появлялся.

Напомним, что старший брат Ардина Даллук Арменд, также выступавший за Ворсклу, выступал за сборную Албании, за которую провел 64 поединка.