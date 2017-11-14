Другое

Не сумевшего пробиться со сборной Северной Ирландии на ЧМ-2018 Майкла О’Нилла приглашают в Рейнджерс и сборную Шотландии.

Несмотря на то, что сборная Северной Ирландии, уступив в плей-офф Швейцарии, не пробилась на чемпионат мира, руководство футбольной ассоциации Северной Ираландии не собирается разрывать контракт с тренером национальной команды Майклом О’Ниллом.

Однако, как сообщил The Telegraph, О’Нилла уже хотят видеть у руля своих команд Рейнджерс и шотландская футбольная ассоциация. Сам тренер попросил не беспокоить его несколько дней, чтобы он смог в спокойной обстановке осмыслить причины неудачи со сборной Северной Ирландии, которую он возглавляет уже шесть лет, и определиться с планами на будущее.

Сборная Шотландии осталась без тренера, после того, как подал в отставку Гордон Стракан, потеряв шансы вывести команду в финальный турнир ЧМ-2018. Рейнджерс же указал на дверь Педру Кайшинье за неудовлетворительные результаты.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.