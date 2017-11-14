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Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович провел юбилейный матч в составе национальной команды.

Сегодня, 14 ноября, состоялся товарищеский матч между сборными Южной Кореи и Сербии. Игра завершилась вничью 1:1.

Этот поединок стал 100-м в составе сборной Сербии для защитника Бранислава Ивановича.

Игрок Зенита вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 68-й минуте.

Иванович выступает за сборную с 2005 году. На его счету 12 голов.

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