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Стали известны стартовые составы команд на матч между Англией и Бразилией.

Англия: Харт — Уокер, Стоунз, Магуайр, Бертранд — Гомес, Ливермор, Дайер, Лофтус-Чик — Рашфорд, Варди

Запасные: Пикфорд, Кин, Триппьер, Абрахам, Корк, Ганн, Кук, Лингард, Янг, Кэхилл, Роуз, Соланке

Бразилия: Алиссон — Д. Алвес, Маркиньос, Миранда, Марсело — Паулиньо, Каземиро, Р. Аугусто — Коутиньо, Жезус, Неймар

Запасные: Диего, Жулиано, Виллиан, Фирмино, Д. Коста, Джемерсон, Эдерсон, Данило, Т. Силва, Д. Соуза, Кассио, Фернандиньо, Тайсон

На Football.ua будет доступна текстовая трансляция матча.

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