Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку единолично возглавил список лучших бомбардиров сборной Бельгии.
Ромелу Лукаку, Getty Images
14 ноября 2017, 23:51
Гол Ромелу Лукаку принес сборной Бельгии победу в товарищеском матче против сборной Японии (1:0).
Форвард Манчестер Юнайтед отличился на 72-й минуте игры, и этот гол стал для него 31-м в футболке сборной Бельгии.
Таким образом, Лукаку в возрасте 24-х лет стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии, опередив Бернара Ворхофа (30 голов в 61 матче) и Поля ван Химста (30 голов в 81 матче).
Чтобы установить новый рекорд, Лукаку понадобилось 64 матча.
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