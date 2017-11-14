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Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку единолично возглавил список лучших бомбардиров сборной Бельгии.

Гол Ромелу Лукаку принес сборной Бельгии победу в товарищеском матче против сборной Японии (1:0).

Форвард Манчестер Юнайтед отличился на 72-й минуте игры, и этот гол стал для него 31-м в футболке сборной Бельгии.

Таким образом, Лукаку в возрасте 24-х лет стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии, опередив Бернара Ворхофа (30 голов в 61 матче) и Поля ван Химста (30 голов в 81 матче).

Чтобы установить новый рекорд, Лукаку понадобилось 64 матча.

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