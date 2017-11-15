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Главный тренер Андерлехта Хейн Ванхазебрук отстранил нападающего Лукаша Теодорчика от тренировок, чтобы у того было время подумать о своем поведении.

Нападающий Андерлехта Лукаш Теодорчик был отстранен от тренировок с первой командой из-за своего поведения, сообщает Onet.

В последнее время у 26-летнего поляка проблемы с дисциплиной: сначала он повздорил с болельщиками, затем проигнорировал традиционное клубное мероприятие с местными властями, а последней каплей для тренера Андерлехта стала двухматчевая дисквалификация Теодорчика за пинок соперника в матче против Генка.

В итоге Хейн Ванхазебрук решил отстранить Теодорчика от тренировок с первой командой, чтобы тот задумался о своем поведении.

В текущем сезоне Теодорчик забил лишь три гола в 18 матчах за Андерлехт во всех турнирах, в то время как в прошлом сезоне он отличился 30 голами в 53 матчах.

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