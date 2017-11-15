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Бывший аргентинский чиновник Хорхе Делхон покончил с собой несколько часов спустя после того, как его обвинили во взяточничестве.

Хорхе Делхон, который работал на правительственную программу Futbol para Todos ("Футбол для всех"), владеющую правами на трансляцию футбольных матчей в Аргентине, покончил жизнь самоубийством.

Во вторник в ходе судебного разбирательства в Нью-Йорке бывший глава ведущей аргентинской спортивной маркетинговой компании Алехандор Бурцако сообщил судье, что он выплатил Делхону миллионы долларов в обмен на права на трансляцию футбольных матчей.

Спустя несколько часов 52-летний Делхон бросился под поезд в Буэнос-Айресе.

Всего по делу о коррупции проводится расследование в отношении более сорока должностных лиц, 23 уже признаны виновными. В их числе и Бурцако, которого обвиняли в мошенничестве и отмывании денег.

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