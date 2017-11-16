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Полузащитник Славии Руслан Ротань рассказал, как проходит адаптация в Чехии.

"Чешский язык еще не выучил, но можно сказать, что все понимаю на нем. Общаюсь и английском, и немного чешской. Хорошо, что есть Ян Лаштувка, который помогает мне, когда я чего-то не понимаю. Наши люди порой обращают внимание на улицах", — цитирует Ротаня официальный сайт ФФУ.

"Стать тренером? Сейчас о таком нет и мысли, потому что пока основная цель — помощь клубу и сборной. Когда я завершу карьеру футболиста, тогда и можно будет подумать о том, чтобы стать тренером".

"100-й матч за сборную Украины? Я не ставлю перед собой задачу преодолеть этот барьер. Несмотря на то, что цифра в 100 матчей уже недалеко, я не уделяю этому большое внимание, так как главное — результат команды".

"Любимый футболист? В детстве нравилась игра Роберто Баджо, впоследствии нравился Зинедин Зидан. На сегодня мне симпатизируют Криштиану Роналду и Лионель Месси".

Руслан Ротань сыграл за пражскую Славию в текущем сезоне 13 матчей во всех турнирах. Также полузащитник сыграл 98 матчей за сборную Украины, забив 8 голов.