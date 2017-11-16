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Экс-игрок киевского Динамо перебирается в чемпионат Румынии.

Полузащитник Лукман Аруна может продолжить свою карьеру в бухарестском Динамо. Об этом сообщает издание gsp.ro.

26-летний нигериец уже тренируется с румынской командой и, скорее всего, в ближайшее время подпишет полноценное соглашение. Ожидается, что уже 17-го ноября экс-динамовец пройдет медосмотр.

Отметим, что Динамо Бухарест в данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Румынии.

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